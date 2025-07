Villa il nuovo baluardo del Padova | Sono pronto a imparare da tutti Questo gruppo ha una marcia in più

C’è chi arriva con proclami, chi con statistiche e chi – come Lorenzo Villa – con una valigia piena di concretezza e sacrifici. Con il passo di chi ha imparato presto che nel calcio, come nella vita, niente si regala. Classe 2003, centrale di 189 centimetri e idee chiare, il nuovo innesto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: villa - baluardo - padova - sono

Padova. La nuova vita di Villa Breda: due cordate per la gestione.

Padova. La nuova vita di Villa Breda: due cordate per la gestione - Sono due le offerte arrivate per gestire Villa Breda e che sono al vaglio di una Commissione speciale istituita dall’assessore alla Cultura Andrea Colasio di cui fanno parte i ... Lo riporta ilgazzettino.it

Padova, ufficiali una manita di rinforzi: Papu Gomez e Baselli finalmente realtà, dentro anche Villa, Harder e Seghetti - In casa Padova venerdì di fuoco tra la conclusione delle visite mediche del Papu e Baselli, con annessi comunicati, oltre l'ufficialità dei tre under provenienti da Juventus Next Gen, Fiorentina e Per ... Da padovaoggi.it