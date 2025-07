New Balance 204L | stile rétro e minimal con Rosalía

La nuova 204L di New Balance debutta il 30 luglio: design rétro, profilo snello e campagna globale con Rosalía. New Balance presenta la 204L, un nuovo modello lifestyle originale e minimal, che porta lo stile ispirato al running degli anni ’70 e 2000 verso una nuova dimensione. Con una silhouette unica ma familiare, la 204L unisce elementi di design dei modelli New Balance del passato e del presente, fondendo una struttura snella con texture di ispirazione tecnologica. Il risultato è un’estetica rétro molto amata, rivisitata in una sneaker dal profilo basso e slanciato. “Quando abbiamo progettato la 204L, sapevamo di voler offrire una sneaker versatile e raffinata, ma anche qualcosa di nuovo e originale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

