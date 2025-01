Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa di Legari, lo straziante appello: “Trovate il corpo di mio fratello”

Modena, 16 gennaio 2025 – “Aspettiamo in silenzio, stringendoci attorno ai nostri genitori anziani e molto provati da tutta questa situazione. Da sempre abbiamo capito che qualcosa di brutto era accaduto quel giorno: conosco molto bene mioe mai si sarebbe allontanato volontariamente. Il nostro silenzio è un atto dovuto anche nei confronti degli inquirenti che stanno facendo il loro lavoro, fiduciosi che presto avremo le risposte alle domande che ci siamo posti in questi lunghissimi 18 mesi e soprattutto con la speranza di ritrovare i suoi resti per potergli dare una degna sepoltura”. Sono queste le parole di Floriana, sorella di Salvatore, scomparso in circostanze misteriose il 13 luglio del 2023. Questa mattina in carcere si svolgerà l’interrogatorio di garanzia nei confronti di Alex Oliva, il 38enne sassolese accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione a seguito delladi