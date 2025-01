Scuolalink.it - Percorsi abilitanti post-concorsi PNRR: quali scegliere, i chiarimenti sui casi particolari

Leggi su Scuolalink.it

Con l’avvio delle immissioni in ruolo per i vincitori deilegati al, si delineano inecessari e obbligatori per la conferma in ruolo. Questo processo, regolato dal DPCM del 4 agosto 2023, evidenzia alcune complessità eche meritano approfondimento, specialmente per quanto riguarda le modalità di frequenza e i requisiti di accesso. Differenze di contratto e: la procedura in dettaglio I vincitori del concorso che non erano già abilitati al momento dell’immissione in ruolo hanno firmato un contratto a tempo determinato, valido fino al 31 Agosto 2025, subordinato al completamento dei. Tale percorso, che si attiverà nell’Anno Accademico 2024/2025, è organizzato in due modalità principali: Percorso da 36 CFU: per coloro che hanno acquisito i 24 CFU prima del concorso.