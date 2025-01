Percorsi abilitanti 60 30 e 36 CFU su materia corsi Indire sostegno ed elenchi aggiuntivi GPS | le ultime notizie

Leggi su Orizzontescuola.it

da 60, 30 e 36 CFU: chi potrà accedere e soprattutto quando saranno pubblicati i bandi. Si registra un ritardo nell'attivazione del secondo ciclo, strascico del primo. Ma i lavori fervono, anche perchè i vincitori del concorso PNRR devono essere posti nelle condizioni di concludere il percorso di formazione per la trasformazione dell'incarico in tempo indeterminato. Ne parliamo con la docente esperta di normativa scolastica Sonia Cannas, figura di riferimento a livello nazionale per i docenti precari. L'articolo60 , 30 e 36 CFU suedGPS: le