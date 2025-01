Ilgiorno.it - Massalengo, ambulatorio ‘abbattuto’ in un incidente stradale: “Il medico riceverà in paese”

(Lodi), 16 gennaio 2025 –distrutto in seguito a un, il sindaco rassicura: “Ilcomunque i pazienti nell’altro edificio a disposizione”. E’ Severino Serafini, primo cittadino di, a rassicurare i pazienti deldi medicina generale Dario Patrini che, dopo l’avvenuto alle 16 del 15 gennaio 2025, si è trovato senza l’della frazione Motta Vigana: “Ilcontinuerà a ricevere gli assistiti, ma nell’diCapoluogo, in via Di Vittorio, non più nella frazione”. Questo per via delle condizioni dell’immobile che, dopo lo scontro tra una vettura Peugeot e un trattore, finito contro la vetrata, lungo la strada provinciale 23 (tratto comunale di via San Colombano ndr) di Motta Vigana, ha subito pesanti danni.