Lorenzo Sonego, che cuore! Elimina in 5 set il nuovo fenomeno Fonseca e accede al 3° turno degli Australian Open!

getta iloltre l’ostacolo. Il torinese (n.55 del mondo) hato il brasiliano Joao(n.112 del ranking) nel secondo2025. Contrariamente a quello che si poteva pensare soprattutto dopo la scintillante prestazione del verdeoro contro il russo Andrey Rublev (n.9 del mondo),è riuscito a imporsi al quinto set: 6-7 (6) 6-3 6-1 3-6 6-3 lo score in 3 ore a 41 minuti di partita.Una battaglia nella quale Sonny ha fatto vedere che in lotta è sempre un giocatore temibile, mentre il sudamericano probabilmente ha anche un po’ pagato dal punto di vista emotivo quanto accaduto in avvicinamento a questo, viste le attenzioni che tutti gli hanno dato per la super partita fatta contro il moscovita., quindi, approda al terzoe se la vedrà contro l’ungherese Fabian Marozsan, vittorioso contro la testa di serie n.