Le foto dei festeggiamenti a Gaza e nel mondo per il cessate il fuoco

Dopo un anno e tre mesi di guerra, mercoledì 15 gennaio Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo preliminare per unile il rilascio degli ostaggi trattenuti a, che entrerà in vigore domenica 19 gennaio. Il via libera è arrivato da Hamas, ma l’effettiva attuazione dipenderà dall’approvazione del gabinetto di sicurezza israeliano e dei ministeri del governo, che si riuniranno giovedì mattina sotto la guida del primo ministro Benjamin Netanyahu. L’intesa rappresenta un passo importante, ma ulteriori negoziati saranno necessari per raggiungere unildefinitivo e il rilascio completo degli ostaggi. Inoltre, resta aperta la questione cruciale dell’amministrazione e della ricostruzione di, per cui è necessaria una visione condivisa tra palestinesi, Stati arabi e Israele.