Quotidiano.net - La tregua a Gaza, l’estrema destra che vuole il ritorno in guerra e l’ultimatum di Smotrich: la notte più lunga di Netanyahu

Roma, 16 gennaio 2025 – La fragilefra Israele e Hamas nasce sotto la scure di un ultimatum. A lanciare il guanto di sfida a un combattutissimo Benjaminnon è la controparte ma il partito di estremaisraeliano Religious Zionism, che fa parte della sua stessa maggioranza di governo. Secondo quanto riportato dai media israeliani il ministro delle finanze Bezalel, che aveva bollato l’accordo come "pericoloso" per Israele e fino all’ultimo aveva cercato di convincere Bibi a non sottoscriverlo, rimarrà nel governo di coalizione solo se il primo ministro accetterà il "di Israele inper distruggere Hamas" dopo la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Il ministro delle Finanze israeliano Bezaleldefinisce pericoloso l'accordo di cessate il fuoco a, promettendo di votare contro.