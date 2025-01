Ilgiorno.it - La Campanella riapre la stagione con... una mamma di troppo

Il primo spettacolo teatrale dell’anno alladi piazza Anselmo IV fa riflettere sulle dinamiche familiari. L’appuntamento è per venerdì alle 21 con “Unadi“, la commedia di Valeria Cavalli in cui si ride molto ma, al tempo stesso, si riflette su quelle che sono le delicate dinamiche familiari e sull’ipocrisia che spesso si nasconde nei rapporti umani. Divertente la trama: Sofia e Marco sono una bella coppia, entrambi soddisfatti del proprio lavoro, possiedono una bella casa e vivono una vita agiata. Sofia dirige un’agenzia di pubblicità, è una donna sicura e di successo. Marco, dopo aver girato il mondo come reporter per anni, ha deciso di fermarsi per occuparsi di fotografia still life. In una sera come tante il campanello suona e alla porta appare una donna anziana, piuttosto eccentrica, che dichiara di essere la madre di Marco.