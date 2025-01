Lanazione.it - Incendio attacca noto atelier di abiti da sposa a San Miniato, fiamme alte

San, 16 gennaio 2025 –in un notissimodida, Magnani Spose a SanBasso, proprio all'uscita della Fipili. Il rogo hato il magazzino che si trova al piano superiore quando erano circa le 19.30. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti subito. Leerano molto. L’edificio, che ospita anche un altro grande magazzino, il Caddy’s, è stato avvolto dal fumo. Leerano visibili anche dalla stessa Fipili. I mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti dal retro, da via Ilaria Alpi, dove c’è un altro ingresso dell’edificio. Il fumo ha poi avvolto tutta la zona, un luogo in cui si concentrano molte attività commerciali. I vigili del fuoco sono intervenuti da Castelfranco ma anche da Empoli in supporto. Con l’intervento anche di un’autoscala.