Lanazione.it - "Il rigassificatore è indispensabile solo per la Snam"

non faccia passare peral Paese un progetto che lo èper l’azienda". Non le manda a dire il segretario dem della Liguria Davide Natale (nella foto) nel rivendicare il recente no del Consiglio regionale sul trasferimento della nave Italis Lng da Piombino a Vado Ligure. E il dito è puntato contro le dichiarazioni rilasciate a La Nazione dall’ad diStefano Venier. "La narrazione che la nave rigassificatrice risponda alle esigenze di sostituire il gas proveniente dalla Russia ci meraviglia. I dati del 2023 dicono infatti che la Russia da primo fornitore di gas per l’Italia è precipitato agli ultimi posti, e che ormai è più il gas esportato che quello trattato da Piombino. Se i vertici di un’impresa fanno gli interessi dell’azienda noi facciamo l’interesse di un intero territorio e dei cittadini e ci opporremo con tutte le nostre forze al trasferimento dell’ex Golar Tundra.