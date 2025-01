Metropolitanmagazine.it - DV Games e Ghenos Games annunciano la presenza a UmbriaCon e svelano le novità dei prossimi mesi

DVsono entusiaste di annunciare la propria partecipazione a2025, l’evento di riferimento per tutti gli appassionati di giochi, fumetti e cultura pop in Umbria. La fiera si terrà dal 16 al 19 gennaio presso Umbriafiere, e DVsaranno presenti con tantee attività imperdibili per il pubblico di tutte le età.Cosa aspettarsi al loro standGli appassionati di giochi da tavolo potranno trovare anteprime,e classici:In anteprima italiana, General Orders: World War II (), wargame ideato dagli stessi autori della serie Undaunted, in cui due comandanti si fronteggiano in un’importantissima operazione militare tra cielo e terra per prendere il controllo di un campo di battaglia cruciale della Seconda Guerra Mondiale.