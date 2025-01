Notizie.com - Commissione Covid, pronta a scoppiare la mascheropoli: “Pagato un miliardo per dispositivi non idonei”. Arcuri: “Nessuna spy story”

Leggi su Notizie.com

Procedure di emergenza, mascherine, ordini, acquisti, fornitori ed una struttura straordinaria per coordinare tutto questo: nuova svolta nei lavori delladel Parlamento.la: “unpernon”.: “spy”Ciò che sta emergendo in queste ore ha portato alcuni membri della maggioranza a parlare di “una vera e propria”. Un giorno cruciale per le audizioni. Da un lato Dario Bianchi, fondatore e amministratore di Jc-Electronics Italia srl; dall’altro Domenico, già commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica-19.Facciamo ordine. Oggi, a partire dalle 8 e 15 presso l’aula al IV piano di palazzo San Macuto a Roma, si è riunita laparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica.