Calcio a 5 | l’Italia femminile fa la storia Battuto per la prima volta il Portogallo!

Dopo averla Spagna in trasferta per 1-4 in un amichevole dello scorso dicembre,si ripete griffando un’altra storica: in questo caso con il. A Prato, infatti, nella seconda amichevole del mini-ciclo di incontri con le lusitane, Coppari e compagne hanno superato 1-0 le rivali.Il 2-3 di ieri sera è messo alle spalle da una prestazione eccellente. Le azzurre sono tornate in campo determinate nell’andare a prendersi qualcosa di mai successo. Al 12? proprio una rete di Coppari stappa la gara sistemando il punteggio su un 1-0 che poi diventerà definitivo al 40?, anche grazie alle tantissime parate di una Sestari insuperabile e alla voglia della difesa di sbarrare ogni tentativo ospite.“Scherzando fra di noi – ha commentato la ct Francesca Salvatore – oggi abbiamo utilizzato un verbo, che è ‘minacciare’.