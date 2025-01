Lanazione.it - Brunamonti: "Pistoia ha tutto per salvarsi"

Un pomeriggio difficile da dimenticare per le ragazze delBasket in compagnia di Robertodirigente della Federazione per le nazionali femminili e Giovanni Lucchesi commissario tecnico della Nazionale Under 16 femminile. Domande, curiosità, entusiasmo per le ragazze biancorosse che sotto la guida attenta di Annalisa e Mario Breschi hanno potuto vivere un’esperienza di grande impatto. Del resto non capita tutti i giorni di avere a disposizione un coach di assoluto livello come Lucchesi ed una leggenda del basket come. "Sono momenti importanti – dice– come Federazione cerchiamo di essere presenti nelle varie regioni a livello di basket femminile perché ci consente di conoscere le varie realtà societarie e visionare le ragazze, in modo particolare quelle nate dal 2009 al 2011, per dare loro entusiasmo e una spinta in più per gli allenamenti".