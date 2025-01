Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, Pregliasco: “Conosciamo solo la punta dell’iceberg”. Dimessa l’adolescente canadese

Mentre dal Nord America sono arrivate due notizie contrastanti su primi casi umani gravi di influenza(il paziente deceduto in Louisiana, le dimissioni dopo due mesi di ricoveri del, ndr), gli esperti italiani ed europei invitano al monitoraggio e alla sorveglianza della diffusione del virus H5N1 che è stato rilevatoin uccelli selvatici e pollame. Diversa la situazione Usa dove da diversi mesi l’epidemia si è diffusa tra i bovini da latte e sono stati registrati diversi casi umani tra i lavoratori del settore caseario.“Quello che inquieta rispetto al passato è che il virus sta circolando in vari mammiferi, in particolare tra le mucche da latte: negli Usa ci sono stati più di 500 focolai, oltretutto non ben gestiti” dice Fabrizio, docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio in una intervista a Today.