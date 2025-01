Lapresse.it - Ascolti Tv, su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 6.3 mln, ‘L’Eredità’ 4.6 mln

Nella serata tv di ieri, mercoledì 15 gennaio 2025, in access su‘Cinque Minuti’ 4.938.000 spettatori (24.6%),6.299.000 spettatori (30.2%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.061.000 spettatori pari al 14.7%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.690.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.207.000 spettatori (6%), ‘Un Posto al Sole’ 1.484.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 990.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 808.000 spettatori e il 3.8% nella seconda. In prima serata su‘La ragazza della palude’ 3.539.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 la nuova edizione di ‘Zelig’ 2.920.000 spettatori con share del 19.3%. Su Rai2 ‘Ritorno in Paradiso’ 745.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 ‘Giustizia privata’ 1.013.000 spettatori (5.7%).