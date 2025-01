Ilfattoquotidiano.it - Zelig 2025 torna su Canale 5: ecco quando va in onda, chi conduce, il nuovo cast e tutte le curiosità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutto pronto per l’appuntamento questa sera in prime time con “” su5. Al timone dello show targato Mediaset la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Guest star del primo appuntamento il cantante e artista più certificato del 2024 con un Disco di Diamante appena conquistato: Lazza.Tra le novità, il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti dallo stile originale e irriverente che nel 2018 hanno vinto il contest di“Fun Cool Music Award” e che accompagneranno i conduttori durante la serata.Nel corso della serata, si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop.