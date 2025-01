Game-experience.it - Xbox è in crisi perché il mercato non vuole il Game Pass, secondo un report

Stando ad un nuovosarebbe ina causa di un problema fondamentale: ilvideoludico non accoglie con entusiasmo il modello di abbonamento offerto da. Sebbene il servizio proponga un’ampia selezione di giochi, inclusi titoli al lancio, molti giocatori e sviluppatori preferiscono modelli tradizionali di acquisto oppure altre soluzioni.Come riportato prontamente dalla community su ResetERA, il portale The Information ha pubblicato un nuovo articolo dove ha rivelato che nel corso del 2021 il CEO di Microsoft, Satya Nadella, si è trovato davanti ad una scelta cruciale: investire massicciamente nel settore gaming per promuovere ilo abbandonare del tutto il business dei videogiochi. Optò per la prima strada, portando all’acquisizione di Bethesda per 7 miliardi di dollari e, successivamente, di Activision Blizzard per 75,4 miliardi.