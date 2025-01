Vlahovic-Lewandowski, l’affare stravolge il calciomercato

Leggi su Sportface.it

Le ultime di mercato hanno come protagonista, ancora una volta, la Juventus. Spunta il clamoroso affare con protagonista il serbo fuori dai piani futuri di Giuntoli e Mottasi può fare ma non ora, bensì nel prossimoestivo. Ma veniamo ai dettagli partendo da un presupposto: il bomber serbo è in uscita dalla Juventus. Diciamolo in modo ancor più chiaro: i bianconeri vogliono disfarsene al più presto.Il motivo è grossomodo noto a tutti: il classe 2000 guadagna troppo, 8 milioni netti di base più bonus (10 in tutto quest’anno e 12 l’anno venturo), e non ci sono i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Nel senso che l’ex Fiorentina non è disposto a tagliarsi lo stipendio, il 15% almeno come vorrebbe Giuntoli che porterebbe gli emolumenti del numero 9 a circa 6 milioni l’anno.