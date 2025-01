Tecnologia, nuovi materiali non lineari aprono la strada alla Fotonica 3D

Leggi su Ildenaro.it

L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) ha ottenuto un finanziamento dall’European Research Council (ERC) per svilupparenoninnovativi destinati3D avanzata. Il progetto mira a creare dispositivi ottici tridimensionali più efficienti e compatti, con potenziali applicazioni in telecomunicazioni, sensori e tecnologie quantistiche. Il team di Ricerca dell’INRiM si concentrerà sulla progettazione e sintesi dipolimerici con proprietà ottiche non, utilizzando tecniche di scrittura laser diretta per realizzare strutture fotoniche tridimensionali su scala nanometrica. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare la produzione di componenti ottici, rendendoli più versatili e ad alte prestazioni. Il finanziamento ERC rappresenta un riconoscimento significativo per l’INRiM e sottolinea l’importanza della Ricerca italiana nel campo dellae deiavanzati.