Ilgiorno.it - Schianto con un camion sulla Sp40. Non ce l’ha fatta l’automobilista

Non cel’uomo di 43 anni rimasto vittima di un terribile incidente con unlungo la provinciale 40 Binasco-Melegnano: è deceduto dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. La vittima, della quale sono state rese note solo le iniziali, A.F., viveva da qualche tempo a Lacchiarella. L’incidente è avvenuto lunedì poco prima delle 12Sp 40 Binasca in territorio di Lacchiarella. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 di Milano anche con l’eliambulanza, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Le condizioni della vittima, che era alla guida di una Jaguar, erano apparse serie e l’uomo era stato trasportato in ospedale in codice giallo. Una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, le sue condizioni sono però peggiorate forse a causa di lesioni interne riportate nello, e il 43enne è deceduto.