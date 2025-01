Spazionapoli.it - Ribaltone Danilo, la tentazione cambia i piani del Napoli: occhio al sostituto

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – In casabisogna segnalare un importante aggiornamento che riguarda il futuro di.Ilha ricevuto un’ottima notizia questa sera. L’Atalanta, infatti, ha sì giocato la gara di recupero con la Juventus, ma ha solo rimediato un pari per 1-1. I bergamaschi, prossimi avversari degli azzurri in campionato, hanno adesso quattro punti di distacco dal team agli ordini di Antonio Conte.Tuttavia, in attesa della sfida contro l’Atalanta, ilè al centro di tante trattative di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un importante aggiornamento che riguarda.Calciomercatotentato dal tornare in Brasile:a SkriniarSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, non è più sicuro al 100% che il giocatore della Juve venga preso dal