Iltempo.it - Poletti nelle liste di proscrizione, l'ultimo anatema USIGRai

Al congresso del sindacato di Sinistra, in corso in questi giorni a Milano Marittima, non si poteva non parlare della presunta occupazione politica della Rai da parte della maggioranza, di quella creatura mitologica che è TeleMeloni e di tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili. La cronista del giornale Radio Valeria Volatile, nel suo intervento, ha preso di mira in particolare Rai Radio1 diretta da Francesco Pionati. Divenuta, a detta della giornalista, «territorio della Lega, totalmentemani della Lega, il nostro editore di riferimento». Per poi sottolineare che, in questo anno e mezzo di direzione di Pionati, il palinsesto «sembra scritto a via Bellerio, uno spezzatino di trasmissioni senza identità, senza capo né coda, senza grande qualità, una frammentazione che mai abbiamo visto finora».