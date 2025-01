Agi.it - Le attiviste pronte alla denuncia contro i presunti abusi nella Questura di Brescia

AGI - "L'intenzione è quella dire, stiamo raccogliendo il materiale per farlo nei prossimi giorni". L'avvocato Gilberto Pagani annuncia il proposito delle 23che avrebbero subito "" dagli agenti indi portare la questione davantimagistratura. "Le ragazzo sono sotto choc - dice il legale all'AGI -. Stiamo leggendo i verbali e recuperando informazioni. Ci vuole un po' di tempo, di sicuro non presenteremo oggi la. Il comunicato delladel resto non nega quanto accaduto. Si dice che sono stati chiesti dei piegamenti sulle gambe alle donne per rinvenire eventuali oggetti pericolosi ma è una pratica che non esiste. Erano assolutamente inoffensive, non si capisce cosa avrebbero potuto fare di pericoloso". Le giovani ambientaliste di 'Exinction Rebellion' erano state portate inieri dopo che avevano dato vita a una 'catena umana' davanti a una fabbrica di Leonardo.