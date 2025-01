Gqitalia.it - La Nike Dunk Low Pink Rise è il tocco di rosa di cui avrai bisogno la prossima primavera

LaLow, se per qualche strano motivo non avessi ancora una sneakernella tua collezione, risolverà questo problema. Puoi finalmente essere sicuro che non ci saranno un'altrae un'altra estate senza il colore dominante nei look di ogni stagione.Dopo l'ascesa del Barbiecore ci si aspettava la sua lenta ma inesorabile estinzione, invece la tonalità che ha ispirato questo trend è ancora forte, almeno quanto lo era nel 2023. Ne è la prova il fatto che le ultime sneakerlo abbiano scelto come colore principale. Può esserci una testimonianza altrettanto significativa?LeLowsono realizzate con un mix di pelle e camoscio. La prima ricopre l'intera base, dalla tomaia al tacco e persino parte del tallone. La seconda, invece, si concentra sulle sovrapposizioni, creando un perfetto contrasto di tessuti che si accentua grazie allo sfondo bianco su cui spicca al massimo ilda cui la calzatura prende il nome.