Intesa, 200 miliardi per sostenere le imprese

Il ceo diSanpaolo, Carlo Messina, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rinnovano l’accordo perleitaliane. Un ponte tra banca e impresa che regge da quindici anni e che sarà prolungato per altri quattro. Dal 2009 a oggi il credito iniettato nel tessuto imprenditoriale è stato di 450di euro. Nel nuovo plafond, altri 200al 2028. Quasi il valore del Pnrr e di sette leggi di bilancio. "E’ il Pnrr della banca in favore dell’Italia", afferma infatti Messina. Risorse che saranno messe a terra attraverso iniziative congiunte che, anche grazie alle garanzie governative attivate nelle fasi critiche, sostengono con nuovo creditoe, soprattutto, pmi. La direzione è quella della trasformazione sostenibile, in linea con il piano transizione 5.