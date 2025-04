Triesteprima.it - Automedica a Monfalcone, "molti annunci ma niente di concreto"

Leggi su Triesteprima.it

- Acontinua a pesare la mancanza di un’e c’è il fondato timore che nonostante i ripetutidi ripristino del servizio che stanno circolando in questi giorni non ci sia un reale impegno in tal senso. Lo afferma Walter Zalukar, ex direttore del Sistema 118.