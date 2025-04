Attacco russo su Sumy i morti sono almeno 21

almeno 21 morti il bilancio dell'Attacco missilistico russo si questa mattina sulla città di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. In precedenza il sindaco della città aveva parlato di 20 vittime. Da parte sua, il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, ha affermato che i feriti sono almeno 83, fra cui 7 bambini. Quotidiano.net - Attacco russo su Sumy, i morti sono almeno 21 Leggi su Quotidiano.net E' aumentato ad21il bilancio dell'missilisticosi questa mattina sulla città di, nell'Ucraina nord-orientale: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. In precedenza il sindaco della città aveva parlato di 20 vittime. Da parte sua, il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, ha affermato che i feriti83, fra cui 7 bambini.

