Spazionapoli.it - Caso Scommesse, nuove rivelazioni shock: le intercettazioni lasciano di stucco

Arrivano ulteriori novità in merito al, che si è riaperto dopo la recente notizia del presunto coinvolgimento di più di una decina di giocatori di Serie A e non solo.Un nuovoha sconvolto il calcio italiano: il caossembrava ormai alle spalle, ma negli ultimi giorni si è riaperto un filone che potrebbe nuovamente sconvolgere il mondo del pallone. In particolare, sarebbero dodici i giocatori indagati perillegali: e se da una parte c’è la smentita di alcuni di essi, come Angel Di Maria e Leandro Paredes, dall’altra continuano a uscireche scioccano tutti gli appassionati.Fanno nettamente discutere le ultime notizie fatte trapelare dall’edizione odierna de La Repubblica: una vera e propria bomba a orologeria che rischia di mettere nei guai chi oggi è indagato.