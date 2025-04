Follia durante una lite si scaglia contro i Carabinieri arrestato

Carabinieri della Stazione di Solofra, durante un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, a seguito di una chiamata alla centrale operativa per una lite all’esterno di una panetteria del posto, i militari prontamente giunti cercavano di sedare gli animi e riportare alla calma i facinorosi.In particolare uno dei due contendenti, nonostante gli operanti continuavano nella loro azione di persuasione, non desisteva dal suo stato minaccioso, dando in escandescenza. Raggiunto e fermato, l’uomo ha continuato ad opporre una viva resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro i Carabinieri. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi dei militari, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze. Anteprima24.it - Follia durante una lite, si scaglia contro i Carabinieri: arrestato Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, idella Stazione di Solofra,un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, a seguito di una chiamata alla centrale operativa per unaall’esterno di una panetteria del posto, i militari prontamente giunti cercavano di sedare gli animi e riportare alla calma i facinorosi.In particolare uno dei due contendenti, nonostante gli operanti continuavano nella loro azione di persuasione, non desisteva dal suo stato minaccioso, dando in escandescenza. Raggiunto e fermato, l’uomo ha continuato ad opporre una viva resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto,ndosi fisicamente. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi dei militari, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Potrebbe interessarti anche:

Uomo accoltellato durante una lite sul Lungomare di Salerno : fermato il presunto aggressore

Brindisi - accoltellato dal padre durante una lite muore un 44enne. Arrestato l’uomo di 71 anni

Colpito con una bottiglia durante la lite in strada

Ne parlano su altre fonti Follia durante una lite, si scaglia contro i Carabinieri: arrestato. Accoltella l’amico al torace durante una partita di carte al bar: follia a Pozzuoli. Serata di follia per un uomo a Torino Nord: dopo la lite durante una cena distrugge furgoni e aggredisce gli agenti. Grande Fratello, nuova notte di follia: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato litigano, lui tira pugni in bagno. Attimi di follia al Grande Fratello: Helena prova a lanciare un bollitore contro Jessica. Follia in famiglia a Orgiano: accoltella il fratello durante una lite.

Secondo zoom24.it: Follia in Calabria: dopo la lite si rincorrono e si schiantano - Secondo le prime ricostruzioni, la coppia avrebbe avuto un acceso diverbio che, nel culmine della tensione, ha spinto la donna a salire in auto e ad allontanarsi per le vie del paese ...

Scrive msn.com: Napoli, follia a Pianura: gli spacca il cranio con un martello per un parcheggio conteso - La scorsa notte, un 34enne incensurato è stato aggredito violentemente con un martello alla testa durante un alterco scoppiato in via Russolillo. E' successo nel quartiere di Pianura a Napoli, una ban ...

Nota di msn.com: Una notte di follia in via Pertini. Distrugge auto dopo la lite in famiglia - Dai veicoli parte l’allarme alla polizia. Finale drammatico per la movida del sabato, a due passi dal parcheggio coperto di Sant’Agostino. Al suono delle sirene scatta la fuga, i 20 giovani si ...