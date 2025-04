LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA oro straordinario di Battocletti nella 10 km Aouani si gioca le medaglie

DIRETTA LIVE12.00 Si guardano i cinque corridori in testa alla corsa maschile.11.57 Aumenta l’andatura Salpeter che mette in fila indiana le tre avversarie.11.55 Ricordiamo i nomi dei cinque corridori in testa alla corsa maschile: Alame, Ayale, Aouani, Ozbiken e Teferi.11.53 Accelerazione di Ayale, in seconda posizione Iliass Aouani.11.51 Teferi torna a perdere qualcosa: ai 30 km l’israeliano ha 5? di ritardo dal quintetto in testa alla corsa.11.49 nella gara femminile dopo 25 km il quartetto di testa ha 15? di vantaggio su Giovanna Epis11.47 Si ricompatta il gruppo in testa alla corsa!! Gli inseguitori riprendono Malede ma a loro volta sono raggiunti da Teferi.11.45 Abuhay rientra sul quartetto di inseguitori. Diventano 5 i corridori alle spalle di Malede. Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: oro straordinario di Battocletti nella 10 km, Aouani si gioca le medaglie Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Si guardano i cinque corridori in testa alla corsa maschile.11.57 Aumenta l’andatura Salpeter che mette in fila indiana le tre avversarie.11.55 Ricordiamo i nomi dei cinque corridori in testa alla corsa maschile: Alame, Ayale,, Ozbiken e Teferi.11.53 Accelerazione di Ayale, in seconda posizione Iliass.11.51 Teferi torna a perdere qualcosa: ai 30 km l’israeliano ha 5? di ritardo dal quintetto in testa alla corsa.11.49gara femminile dopo 25 km il quartetto di testa ha 15? di vantaggio su Giovanna Epis11.47 Si ricompatta il gruppo in testa alla corsa!! Gli inseguitori riprendono Malede ma a loro volta sono raggiunti da Teferi.11.45 Abuhay rientra sul quartetto di inseguitori. Diventano 5 i corridori alle spalle di Malede.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Atletica - Europei indoor 2025 in DIRETTA : DIAZ VOLA NELL’ORO! Bronzo per Dallavalle

LIVE Atletica - Europei indoor 2025 in DIRETTA : l’Italia si gioca la vittoria del medagliere con Fabbri e Dosso!

LIVE Atletica - Europei indoor 2025 in DIRETTA : parte bene Gerevini nel pentathlon! Attesa per Fabbri e Weir

Ne parlano su altre fonti LIVE Europei strada: la domenica degli azzurri. Europei di Corsa su Strada 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming · Atletica. Europei di Corsa su Strada: dalle 9:20 10km e maratona con Nadia Battocletti! Diretta Eurovision. Europei di corsa su strada, dove vederli in tv e in streaming. LIVE Europei strada: la mezza maratona. Europei di Corsa su Strada: streaming della mezza su Eurovision dalle 9:50.

Riporta oasport.it: LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti a caccia dell’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli ...

Secondo oasport.it: LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Sara Nestola, rimonta di bronzo nella mezza! Chiappinelli quinto, vincono Gressier ed Herbiet - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: per oggi è tutto, appuntamento a domani con le altre due gare in programma, i 10 mila con Nadia ...

fidal.it comunica: LIVE Europei strada: la domenica degli azzurri - Due gare e 13 azzurri nella seconda e ultima giornata dei Campionati Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. Nei 10 chilometri (ore 9.30) al via l’argento olimpico dei 10.000 Nadia Battoclett ...