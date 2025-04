Laverita.info - Prodi, Colle e metà Chiesa guardano alla Cina

Leggi su Laverita.info

Il Prof, in linea con Sergio Mattarella, spinge per un asse con Pechino. Strategia finora condivisa dal Vaticano, dove però i giochi adesso possono cambiare. Pietro Parolin, infatti, in vista del prossimo Conclave (quando saranno vitali i voti americani) tira le orecchie al Dragone.