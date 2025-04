WWE il count out di Chelsea Green a SmackDown non era previsto

Il count-out di Chelsea Green contro Zelina Vega nell'episodio di SmackDown dell'11 aprile non era il finale previsto. Ringside News ha confermato che l'arbitro ha chiamato il count-out come reale, dopo che Chelsea Green non è riuscita a rientrare nel ring in tempo. Dopo aver riportato Zelina Vega sul ring, Green si è voltata per interagire con il pubblico e i telecronisti, convinta che il conteggio fosse ricominciato, ma così non è stato: l'arbitro ha proseguito, ha contato fino a dieci e ha fatto suonare la campana. Essendo accaduto in diretta, non c'è stato modo di correggere o nascondere l'accaduto. Nessun errore, solo confusione: Il finale imprevisto tra Chelsea e Zelina. Il match doveva inizialmente durare ancora qualche minuto, ma il malinteso ha interrotto tutto prima del previsto.

