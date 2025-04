Lui lo ha fatto Lorenzo e Shaila il gesto più importante definitivo sulla coppia del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere giunta al definitivo capolinea. Una storia nata sotto i riflettori del Grande Fratello e diventata in breve tempo uno dei legami più chiacchierati del reality, si è conclusa in diretta durante la finale del 31 marzo, quando Shaila ha scelto di porre fine alla relazione con il modello milanese. Da allora, lui aveva mantenuto un profilo basso, evitando commenti e uscite pubbliche sul tema, alimentando però qualche speranza tra i fan grazie a piccoli dettagli, come il continuo utilizzo del bracciale e dell’anello di coppia.Proprio questi gesti silenziosi avevano riacceso l’entusiasmo dei sostenitori degli “Shailenzo”, come era stata soprannominata la coppia dai fan. Al contrario, Shaila aveva rapidamente voltato pagina, togliendo il braccialetto simbolico a pochi giorni dalla sua eliminazione dal gioco. Leggi su Caffeinamagazine.it La relazione traSpolverato eGatta sembra essere giunta alcapolinea. Una storia nata sotto i riflettori dele diventata in breve tempo uno dei legami più chiacchierati del reality, si è conclusa in diretta durante la finale del 31 marzo, quandoha scelto di porre fine alla relazione con il modello milanese. Da allora, lui aveva mantenuto un profilo basso, evitando commenti e uscite pubbliche sul tema, alimentando però qualche speranza tra i fan grazie a piccoli dettagli, come il continuo utilizzo del bracciale e dell’anello di.Proprio questi gesti silenziosi avevano riacceso l’entusiasmo dei sostenitori degli “Shailenzo”, come era stata soprannominata ladai fan. Al contrario,aveva rapidamente voltato pagina, togliendo il braccialetto simbolico a pochi giorni dalla sua eliminazione dal gioco.

