Papa portare croce al cuore no al collo

Papa nell'omelia per la Domenica delle Palme letta dal cardinal Sandri. "Nella storia della salvezza,dove nessuno è straniero,nessuno è estraneo", scrive invitando a"portare la croce nel cuore, non al collo".Dopo la messa, il Papa è arrivato a Piazza San Pietro. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.53 "Gesù viene incontro a tutti, in qualsiasi situazione,quando vediamo la moltitudine di uomini e donne che odio e violenza gettano sulla via del Calvario ricordiamoci che Dio trasforma questa via in luogo di redenzione,perché l'ha percorsa dando la sua vita per noi".Così ilnell'omelia per la Domenica delle Palme letta dal cardinal Sandri. "Nella storia della salvezza,dove nessuno è straniero,nessuno è estraneo", scrive invitando a"lanel, non al".Dopo la messa, ilè arrivato a Piazza San Pietro.

