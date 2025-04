Anticipazionitv.it - Lorenzo Spolverato svela la verità sul orientamento e sulla nuova frequentazione

Leggi su Anticipazionitv.it

ha deciso di rompere il silenzio. Al centro del gossip fin dai tempi della sua permanenza al Grande Fratello, l’ex concorrente ha utilizzato il suo profilo Instagram per smentire una volta per tutte le allusioni sul suosessuale. In un messaggio diretto e deciso, il modello ha respinto ogni voce che lo vorrebbe coinvolto in relazioni con uomini e ha precisato di non frequentare nessuno nemmeno al momento.Le allusioni sunate dentro la CasaI primi dubbi sul presuntodisono emersi quando la madre di Shaila Gatta è entrata nella Casa e le ha sussurrato: “Lui è gay. Chi lo dice? Tutti!”. Una frase che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico e acceso il dibattito dentro e fuori il reality.L’incontro al Grande Fratello con il “guru della moda”Durante una delle puntate, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza portando nella Casa il famoso guru della moda che aveva dichiarato di aver passato una serata cone di averlo baciato.