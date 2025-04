L’Under 21 della Nazionale era una fucina di talenti… del poker Repubblica

Repubblica continua sulle scommesse illegali. Molti dei calciatori coinvolti giocavano a poker già nelL’Under 21 della Nazionale. E infatti, L’Under 21 della Nazionale era una fucina di talenti. del poker.«Come possibile che in Nazionale nessuno gioca a poker? La generazione di ora. Solo a Call of duty». Il portiere della Juventus, Mattia Perin, scherzando si lamentava della mancanza di compagni di poker: in realtà sbagliava. Perché L’Under 21 in campo fino a pochi anni fa era una riserva di giocatori di poker (e di azzardo) almeno a credere a fotografie e messaggi trovati nel telefonino di Sandro Tonali che di quel gruppo per un breve periodo aveva fatto parte.Leggi anche: Spalletti: «All’Europeo non escludo di portare qualcuno dalL’Under 21»Su WhatsApp i giovani della Nazionale avevano un gruppo chiamato “Las Vegas”Repubblica continua:C’è un gruppo WhatsApp per esempio che si chiamava “Las Vegas” che, secondo la polizia, serviva a «organizzare delle partite di poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiri della Nazionale italiana di calcio, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno». Ilnapolista.it - L’Under 21 della Nazionale era una fucina di talenti… del poker (Repubblica) Leggi su Ilnapolista.it continua sulle scommesse illegali. Molti dei calciatori coinvolti giocavano agià nel21. E infatti,21era unadi talenti. del.«Come possibile che innessuno gioca a? La generazione di ora. Solo a Call of duty». Il portiereJuventus, Mattia Perin, scherzando si lamentavamancanza di compagni di: in realtà sbagliava. Perché21 in campo fino a pochi anni fa era una riserva di giocatori di(e di azzardo) almeno a credere a fotografie e messaggi trovati nel telefonino di Sandro Tonali che di quel gruppo per un breve periodo aveva fatto parte.Leggi anche: Spalletti: «All’Europeo non escludo di portare qualcuno dal21»Su WhatsApp i giovaniavevano un gruppo chiamato “Las Vegas”continua:C’è un gruppo WhatsApp per esempio che si chiamava “Las Vegas” che, secondo la polizia, serviva a «organizzare delle partite diin presenza durante i loro incontri per i vari ritiriitaliana di calcio, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno».

msn.com comunica: La chat di gruppo «Las Vegas» con i giocatori della Nazionale, Tonali può inguaiare Florenzi: spuntano le scommesse sul calcio - Il tavolo da poker affollato di Azzurri al ritiro dell'Under 21 nel 2020. Le chat di Sandro Tonali con l'allibratore da cui emergono le tante scommesse di Alessandro Florenzi, che ora rischia almeno i ...

repubblica.it comunica: In Nazionale uno spogliatoio stile Las Vegas: poker e fiches nel ritiro dell’Under 21 - “Come è possibile che in Nazionale nessuno gioca a poker? La generazione di ora… Solo a Call of duty ”. Il portiere della Juventus, Mattia Perin, scherzando si lamentava della mancanza di compagni di ...

firenzeviola.it riferisce: Antognoni a Venezia con l'Italia Under 21: "Giocare in Nazionale è il massimo" - Speriamo che questa Nazionale Under 21 sia il futuro della Nazionale maggiore". Cosa dice ai ragazzi di oggi ricordando le esperienze la della vittoria del Mondiale del 1982? "Pur non partendo ...