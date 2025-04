Al mio matrimonio non mi va di invitare persone che non conosco nemmeno Mia suocera mi fa pressione per il galateo lo sfogo di una sposina su Mumsnet

La lista di invitati per il giorno del matrimonio è un tassello fondamentale per rendere perfetta la cerimonia. Ma se a interferire è una suocera che "pretende di decidere chi può partecipare e chi no" in nome del galateo, tutto diventa più complesso. Una futura sposa ha raccontato su Mumsnet lo scontro con la madre del compagno, a causa delle divergenze su chi includere alle nozze. La donna si è rivolta al forum inglese, provando a trovare conforto nelle parole degli utenti."Ho problemi con la lista degli invitati al nostro matrimonio", scrive. Lei e il fidanzato hanno famiglie numerose, e vorrebbero circondarsi di persone care. Ma, ha spiegato, non possono permettersi di concedere il "più uno" a tutti. "Non voglio presentarmi alla gente il giorno del mio matrimonio. Devo pagare per la presenza delle persone e non mi va di pagare per persone che non conosco nemmeno!" ha detto.

