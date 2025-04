Perché Trump punta su Meloni spitfire per convincere Ue a sfidare la Cina

Iltempo.it - Perché Trump punta su Meloni “spitfire” per convincere l'Ue a sfidare la Cina

«A Donaldpiacciono le bionde», ironizza un generale a riposo, già collaboratore del tycoon, chiacchierando con Il Tempo. Ma non tutte: in Europa detesta Ursula von der Leyen, mentre elogia Giorgia, che descrive agli amici come una «», una sorta di peperina. Forte di questo apprezzamento,vola alla Casa Bianca con l'intento di ritagliarsi un ruolo lasciando momentaneamente le beghe nostrane: le tensioni con Matteo Salvini, che vuole il Viminale; il pasticcio dei migranti ammanettati verso l'Albania; il caos nei servizi di sicurezza (Dis, Aise e Aisi) ormai paralizzati; e l'agenzia della cyber, dove al posto di un prefetto pensionando come Bruno Frattasi, dovrebbe arrivare Riccardo Galletta, l'ennesimo Carneade del settore sia pur con gli alamari a tre stelle, per la felicità degli hacker e di quegli esperti informatici come Andrea Mavilla, capaci di bucare la rete e scovare i numeri di telefono delle più alte cariche dello Stato.