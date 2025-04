Il cicloturismo in Italia cresce e vale 98 miliardi il passaparola è decisivo

Il cicloturismo in Italia continua a crescere. Secondo l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio, nel 2024 si sono stimate 89 milioni di presenze cicloturistiche, un aumento del 54% rispetto all'anno precedente. Dato fondamentale anche la spesa dei cicloturisti in Italia che è stata quasi di 9,8 miliardi di euro, il 76% in più rispetto all'anno precedente.Il Rapporto Viaggiare con la bici 2025 descrive i numeri del cicloturismo.L'identikit del cicloturistaAnalizzando i cicloturisti Italiani e stranieri si può individuare un vero e proprio identikit. Il 70% è di sesso maschile e circa la metà delle persone che amano viaggiare in bici è Millennial quindi di un'età tra i 30 e i 44 anni. La provenienza è soprattutto da Veneto e Lombardia seguite da Lazio, Emilia-Romagna e Toscana.

