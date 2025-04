Atalanta Bologna Streaming Gratis la Champions chiama guarda il match di Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Nessuna sorpresa dagli anticipi di venerdì e sabato diA, con Milan, Inter e Juventus che hanno fatto il proprio dovere con Udinese, Cagliari e Lecce, oltre alla preziosa vittoria del Venezia sul Monza. In attesa del derby della capitale, la domenica si apre ora con il machper eccellenza, un confronto diretto nel lunchdelle 12:30, nel nuovissimo Gewiss Stadium, che vale doppio per la qualificazione all’Europa che conta. Peruna vittoria costituirebbe un mattone decisivo per la conquista dell’obiettivo stagionale.Vero è però che il mood con cui le due squadre approcciano la gara è completamente diverso. La Dea vive un momento storico molto complicato, fatto di unaancora attiva di 3 sconfitte consecutive ed un 2025 che non l’ha mai vista trionfare in casa, numeri ai quali non siamo certamente abituati.