Vaccino anti Covid Kostaive esperti avvertono su rischi di sicurezza Aumento cellule uccise dalla risposta immunitaria tecnologia saRNA inesplorata

esperti denunciano la commercializzazione del siero avvenuta senza le dovute indagini sui rischi connessi dall'uso e denunciano il silenzio dei media I professori Mariano Bizzarri, Università La Sapienza, Marco Cosentino, Università dell'Insubria, e Giovanni Frajese, Università Foro Itali Ilgiornaleditalia.it - Vaccino anti-Covid Kostaive, esperti avvertono su rischi di sicurezza: "Aumento cellule uccise dalla risposta immunitaria, tecnologia saRNA inesplorata" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Glidenunciano la commercializzazione del siero avvenuta senza le dovute indagini suiconnessi dall'uso e denunciano il silenzio dei media I professori Mariano Bizzarri, Università La Sapienza, Marco Cosentino, Università dell'Insubria, e Giovanni Frajese, Università Foro Itali

