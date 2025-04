Papa Francesco torna in piazza San Pietro il saluto al microfono senza naselli per l’ossigeno

Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Bergoglio, sempre in sedia a rotelle, aveva il volto libero da mascherina e naselli per l’ossigeno. Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suo saluto al microfono: «Buona domenica delle Palme. E buona Settimana Santa!».April 13, 2025 In aggiornamentoL'articolo Papa Francesco torna in piazza San Pietro, il saluto al microfono senza naselli per l’ossigeno proviene da Open. Leggi su Open.online è arrivato inSan, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Bergoglio, sempre in sedia a rotelle, aveva il volto libero da mascherina eper. Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suoal: «Buona domenica delle Palme. E buona Settimana Santa!».April 13, 2025 In aggiornamentoL'articoloinSan, ilalperproviene da Open.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco - il bollettino : «Stazionario - torna la ventilazione meccanica durante la notte»

Bentornato Francesco. Il Papa torna a casa : ecco come governerà la Chiesa

Torna la voce di Papa Francesco in piazza San Pietro - "Grazie per le preghiere" (AUDIO)

Ne parlano su altre fonti Papa Francesco torna in piazza San Pietro, il saluto al microfono senza naselli per l'ossigeno. Papa Francesco torna in piazza per il Giubileo dei malati. Il ritorno di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Papa Francesco torna in piazza San Pietro. Papa Francesco torna in piazza San Pietro, la sorpresa ai fedeli e il saluto con voce flebile: «Buona domenica. Papa Francesco torna in piazza San Pietro e saluta i fedeli.

Si apprende da msn.com: Papa Francesco torna in piazza San Pietro, la sorpresa ai fedeli e il saluto con voce flebile: «Buona domenica a tutti» - Non è la voce del Papa che si fa sentire ai malati in piazza san Pietro, ma il suo pensiero: «La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in ...

msn.com riferisce: Papa Francesco torna in pubblico a San Pietro e attraversa la Porta Santa - Il Pontefice nell’omelia letta da monsignor Fisichella: “La malattia prova dura. Non releghiamo chi è fragile lontano dalla nostra vita, come purtroppo oggi a ...

Secondo repubblica.it: Il Papa in piazza San Pietro per la domenica delle palme - Papa Francesco ha raggiunto il sagrato della basilica vaticana a conclusione della domenica delle Palme in piazza San Pietro."Buona domenica delle palme, buona Settimana santa”, ha detto Bergoglio al ...