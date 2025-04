Ilnapolista.it - Anche arbitri e assistenti nel giro delle scommesse: Luciani assistente in A e B e Marinoni (Repubblica)

Nel quadro cherestituisce suldiillegali non ci sono Fagioli, Tonali e calciatori. Ci sonoe soprattutto, di calcio e di basket. Sono un punto importante della vicenda perché fanno da tramite, gestiscono puntate, informano sulle quote. Si parla comunque di tesserati,Figc. Si tratta di Francescoe Pietro, già citato in precedenza.era una sorta di bancomat per Fagioli. E “avrebbe persino potuto ritrovarsi, bandierina alla mano, proprio sullo stesso campo del giocatore al quale aveva prestato, tanto il rapporto era stretto, più di 70 mila euro. Soldi che a Nicolò Fagioli servivano per ripianare i debiti fino al collo accumulati neldi puntate illegali”.Leggi: Fagioli minacciato dai creditori: «Non fare il furbo: c’ho gli screen che te giochi i falli laterali»Glicoinvolti neldiillegaliBonifici e bonici che l’ “arbitrale in serie A e B, girava al centrocampista“.