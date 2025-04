Nuoto Benedetta Pilato in finale nei 100 rana senza brillare a Riccione Bene Burdisso e Deplano nelle batterie

batterie della prima giornata dei campionati italiani di Nuoto. A Riccione si sono scaldati i motori in vista delle finali che assegneranno i titoli (dalle ore 18.00), funzionali anche alla conquista dei pass per i Mondiali di Singapore in considerazione dei tempi-limite previsti dalla FIN.Nei 50 dorso uomini, privi di Thomas Ceccon, Christian Bacico ha stampato la miglior prestazione di 25.24 davanti al talentuoso Daniele Del Signore (25.30) e a Francesco Lazzari (25.61). Quarto Lorenzo Mora in 25.61. Il crono per la qualificazione alla competizione iridata è 24.5, per cui gli atleti saranno costretti a nuotare un tempo molto vicino a quello del record italiano (24.40).Nei 400 stile libero uomini Marco De Tullio è stato il migliore in 3:51.67, facendo meglio di Gabriele Mealli (3:53. Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato in finale nei 100 rana senza brillare a Riccione. Bene Burdisso e Deplano nelle batterie Leggi su Oasport.it Calato il sipario sulledella prima giornata dei campionati italiani di. Asi sono scaldati i motori in vista delle finali che assegneranno i titoli (dalle ore 18.00), funzionali anche alla conquista dei pass per i Mondiali di Singapore in considerazione dei tempi-limite previsti dalla FIN.Nei 50 dorso uomini, privi di Thomas Ceccon, Christian Bacico ha stampato la miglior prestazione di 25.24 davanti al talentuoso Daniele Del Signore (25.30) e a Francesco Lazzari (25.61). Quarto Lorenzo Mora in 25.61. Il crono per la qualificazione alla competizione iridata è 24.5, per cui gli atleti saranno costretti a nuotare un tempo molto vicino a quello del record italiano (24.40).Nei 400 stile libero uomini Marco De Tullio è stato il migliore in 3:51.67, facendo meglio di Gabriele Mealli (3:53.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : subito Benedetta Pilato - Razzetti e Quadarella

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : si fa sul serio con Benedetta Pilato - Razzetti e Quadarella

Nuoto - Quadarella e Curtis vincono tre gare al Meeting di Livorno. Pilato firma il secondo tempo mondiale

Ne parlano su altre fonti L'Italia del nuoto a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 29 luglio ai Giochi Olimpici. Nuoto 2024 - Coppa del Mondo: Argento di Pilato nei 50 rana - Video. Mondiali di nuoto a Budapest: Benedetta Pilato sfiora il podio, bronzo per Stefanì. Nuoto: Mondiali 25 m, Pilato quarta nei 50 rana. Benedetta Pilato brilla e prenota la finale olimpica dei 100 rana. Benedetta Pilato, 4° posto al sapore di beffa! Il bronzo sfuma per 1 centesimo: rivivi l'emozionante finale dei 100 rana.

Si apprende da oasport.it: Nuoto, Benedetta Pilato in finale nei 100 rana senza brillare a Riccione. Bene Burdisso e Deplano nelle batterie - Calato il sipario sulle batterie della prima giornata dei campionati italiani di nuoto. A Riccione si sono scaldati i motori in vista delle finali che ...

Si apprende da oasport.it: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: subito Benedetta Pilato, Razzetti e Quadarella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca ...

Come scrive sport.virgilio.it: Nuoto, rivoluzione a Los Angeles 2028: arrivano i 50 metri. Pilato esulta, Ceccon stranamente no. Cosa cambia per l’Italia - Los Angeles 2028, nel programma del nuoto anche i 50 rana, dorso e farfalla: Pilato lancia una frecciata sui social, Ceccon invece sembra scontento. Cosa cambia per l'Italia ...