LIVE Musetti Alcaraz ATP Montecarlo in DIRETTA si comincia regolarmente non sta piovendo

DIRETTA LIVE12.02 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.12.02 Fabio Fognini è l’unico italiano ad aver vinto l’ATP di Montecarlo nel 2019.12.01 Alcaraz non ha brillato per tutto il torneo, ma è andato in crescendo. Sicuramente lo spagnolo, vincitore di 4 Slam, parte favorito. E non potrebbe essere altrimenti.11.59 La finale dovrebbe iniziare regolarmente, perché non sta piovendo. Il cielo è semplicemente nuvoloso. Vedremo se cambierà nelle prossime ore.11.55 Alcaraz è n.3 del mondo. Se vincesse il torneo, scavalcherebbe Zverev e diventerebbe n.2.11.55 Musetti è n.16 del mondo, ma è già sicuro di salire al n.11, suo best ranking. Se vincesse la finale, diventerebbe n.7.11.53 Dunque Alcaraz ha giocato 4 ore in meno rispetto a Musetti: sono davvero tante, praticamente due partite intere. Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz, ATP Montecarlo in DIRETTA: si comincia regolarmente, non sta piovendo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.12.02 Fabio Fognini è l’unico italiano ad aver vinto l’ATP dinel 2019.12.01non ha brillato per tutto il torneo, ma è andato in crescendo. Sicuramente lo spagnolo, vincitore di 4 Slam, parte favorito. E non potrebbe essere altrimenti.11.59 La finale dovrebbe iniziare, perché non sta. Il cielo è semplicemente nuvoloso. Vedremo se cambierà nelle prossime ore.11.55è n.3 del mondo. Se vincesse il torneo, scavalcherebbe Zverev e diventerebbe n.2.11.55è n.16 del mondo, ma è già sicuro di salire al n.11, suo best ranking. Se vincesse la finale, diventerebbe n.7.11.53 Dunqueha giocato 4 ore in meno rispetto a: sono davvero tante, praticamente due partite intere.

