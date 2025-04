Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 aprile 2025 Per Luna tutto si complica

Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 14 aprile 2025. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ rincuorerà Luna e le confermerà che nessuno la manderà via dalla Forrester. Peccato però che la ragazza stia per fare l'incontro più terribile della sua vita: con sua zia Li. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 aprile 2025: Per Luna tutto si complica! Leggi su Comingsoon.it Scopriamo insieme ledelladiin onda il 14. Ledell'episodio della Soap ci rivelano che RJ rincuoreràe le confermerà che nessuno la manderà via dalla Forrester. Peccato però che la ragazza stia per fare l'incontro più terribile della sua vita: con sua zia Li.

Potrebbe interessarti anche:

Anticipazioni Beautiful : la puntata di oggi - 9 Aprile 2025

Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 aprile 2025 : Finn disgustato da Sheila e Deacon. La Carter ora deve davvero andarsene!

Anticipazioni Beautiful : la puntata di oggi - 13 marzo 2025

Ne parlano su altre fonti Beautiful, le anticipazioni delle puntate su Canale 5 dal 9 al 14 dicembre. Beautiful, le trame dal 9 al 14 dicembre 2024. Beautiful: anticipazioni puntate da lunedì 14 a sabato 19 ottobre! La confessione. Beautiful, anticipazioni 14 dicembre: Liam confessa il bacio con Steffy, Hope si scontra con Brooke. Beautiful, anticipazioni: Hope e Thomas cedono alla passione e Brooke fa una scoperta sconvolgente. Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 19 ottobre.

Segnala msn.com: Beautiful, anticipazioni 14 aprile: Brooke e Ridge affrontano Sheila e Deacon - Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 14 aprile 2025 Brooke e Ridge affrontano Deacon e Sheila. La Logan implora Deacon di eliminare la Carter dalla sua vita prima che lo distrugga. Intant ...

Come scrive gazzetta.it: Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 19 aprile - Beautiful le trame delle puntate da domenica 13 a sabato 19 aprile 2025, tutte le anticipazioni italiane di questa settimana della soap in onda su Canale 5.

Riporta msn.com: Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 aprile 2025: Deacon non può più mentire, non a Hope! - Deacon ha preso la sua decisione e non tornerà indietro sui suoi passi. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 13 aprile 2025, alle ore 14.00, Sheila riveler ...