Napoli movida nei baretti i controlli dei Carabinieri

Napoli. Denunciate nove persone tra cui un minorenne coinvolto in una rissa. Elevate 21 contravvenzioni per violazioni al codice della stradaI Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto del Reggimento “Campania”, del personale dell’ASL Napoli 1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e nell’area della movida dei “baretti” di Chiaia.Denunciate 8 persone: tra queste, un giovane trovato in possesso di un coltello con lama di 10 cm, alcuni giovani sorpresi alla guida di scooter senza patente, e altri già destinatari di provvedimenti di allontanamento, sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.Denunciato anche un minore coinvolto in una rissa, che durante la fuga a piedi ha travolto un militare dell’Esercito, fortunatamente senza conseguenze. Puntomagazine.it - Napoli, movida nei baretti: i controlli dei Carabinieri Leggi su Puntomagazine.it . Denunciate nove persone tra cui un minorenne coinvolto in una rissa. Elevate 21 contravvenzioni per violazioni al codice della stradaIdella CompagniaCentro, con il supporto del Reggimento “Campania”, del personale dell’ASL1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e nell’area delladei “” di Chiaia.Denunciate 8 persone: tra queste, un giovane trovato in possesso di un coltello con lama di 10 cm, alcuni giovani sorpresi alla guida di scooter senza patente, e altri già destinatari di provvedimenti di allontanamento, sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.Denunciato anche un minore coinvolto in una rissa, che durante la fuga a piedi ha travolto un militare dell’Esercito, fortunatamente senza conseguenze.

